جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج التقت روداكوف وشكرت للحكومة الروسية تعاونها

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أعلنت جمعية "أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج" في بيان، أنها "التقت السفير الروسي ألكسندر روداكوف بمقر إقامته في بيروت، وتم التداول في شؤون الطلاب بالخارج وانعكاس الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان عليهم". وشكرت ل"الحكومة الروسية تعاونها وتقديم منح إلى الطلاب اللبنانيين"، متمنية عليه "لو تشمل المنح، إضافة إلى قسط الجامعة، نفقات المعيشة هناك".



وأشارت إلى أن "رئيس الجمعية سامي حمية سلم السفير الروسي رسالة خطية موجهة إلى الحكومة الروسية تشرح معاناة الطلاب في الخارج وتطالب بمساعدتهم". ولفتت إلى أن "السفير الروسي تفهم الوضع ورحب بوفدها وسينقل إلى حكومته الرسالة".