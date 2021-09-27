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قائد الجيش زار سفينة أميركية في قاعدة بيروت البحرية: القوات البحرية دورها أساسي في ضبط التهريب غير الشرعي

27
SEPTEMBER
2021
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زار قائد الجيش العماد جوزاف عون، قبل ظهر اليوم، السفينة الأميركية USNS CHOCTAW COUNTY الراسية في قاعدة بيروت البحرية، وجال فيها برفقة كل من: قائد القوات البحرية في القيادة الوسطى الأميركية الأدميرال براد كوبر، السفيرة الأميركية دوروثي شيا، قائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اللواء ستيفانو ديل كول، إلى جانب عدد من الضباط.

شيا
وألقت شيا كلمة أكدت فيها "استمرار دعم بلادها للقوات البحرية التي تنفذ العديد من المهمات الحساسة في مواجهة التهريب والعمليات الإرهابية لحماية المياه الإقليمية والشعب اللبناني، والمساهمة في إعادة إعمار قاعدة بيروت البحرية، بالتوازي مع تحسين القدرات العملانية للقوات البحرية".

كوبر
وألقى كوبر كلمة أشاد فيها ب"علاقات التعاون والصداقة التي تجمع البحريتين اللبنانية والأميركية"، معربا عن "ثقته العميقة بإمكان تطوير التعاون المشترك بين الطرفين للوصول إلى مستقبل أفضل".

عون
وتحدث عون فشكر ل"السلطات الأميركية دعمها الجيش اللبناني، وتحديدا القوات البحرية التي تضطلع بدور أساسي في ضبط التهريب غير الشرعي وتأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية اللبنانية، بالتعاون والتنسيق مع اليونيفيل".

ولفت إلى "أهمية استمرار هذا الدعم من جانب الدول الصديقة، وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أن "انضمام القوات البحرية اللبنانية إلى منظمة الهيدروغرافيا العالمية يبرز الاعتراف الدولي بدقة الخرائط البحرية التي تعدها مصلحة الهيدروغرافيا في هذه القوات، وفقا للمعايير العالمية العالية".

وأكد أن "الجيش اللبناني هو العمود الفقري للوطن والحامي الوحيد للأمن والاستقرار في البلاد".

وفي الختام، تسلم الجيش اللبناني 170 حاملة PALLET من المواد الطبية مقدمة هبة من السلطات الأميركية.

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