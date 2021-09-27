النائب السابق مها الخوري أسعد ورئيس اتحاد بلديات جبيل كرّما الأب بشارة الخوري

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كرم النائب السابق السيدة مها الخوري أسعد ورئيس اتحاد بلديات جبيل رئيس بلدية قرطبا الأستاذ فادي مارتينوس، الأب بشارة الخوري الرئيس الجديد لجامعة سيدة اللويزة، NDU، خلال مأدبة غداء أقاماها في دارة مارتينوس في قرطبا، شارك فيها عدد من الشخصيات الروحية والسياسية والإجتماعية، من قرطبا وبلاد جبيل.

وألقت السيدة الخوري كلمة هنأت فيها قرطبا التي انطلق منها لخدمة الكنيسة وأبنائها، روحيًا وتربويًا وآكاديميًا. وقالت: نفتخر بك أبتِ العزيز إبنًا لقرطبا وإبنًا لعائلة عريقة في جبيل ولبنان تحمل أنت اسمها. وللأستاذ مارتينوس أقول: شكرًا لك لما أوصلت قرطبا بأعمالك الجبارة، فكنت بحجم المسؤولية والثقة التي منحناها إياك.

كما ألقى الأستاذ مارتينوس كلمة تحدّث فيها عن القيم الروحية والوطنية التي يتحلى بها المحتفى به، وقال: قرطبا بلدتك تفتخر بك وبعطاءاتك من أجل التربية في لبنان.

وردّ الأب بشارة الخوري بكلمة شكر فيها السيدة مها الخوري على محبتها منوهًا بكل ما قامت وتقوم به من أجل قرطبا وبلاد جبيل.

كما شكر رئيس الإتحاد على كل ما قام ويقوم به في بلدية قرطبا وفي بلاد جبيل ومن أجل رخاء أبناء القضاء وزائريه.

وقال: قدرني الله على أن أكون أمينا على الوزنات التي حملني إياه الربّ منذ إختارني لخدمته، ولبيت نداءه بكل محبة وقناعة.

ولا بدّ لي أن أبوح بسرٍ. أنا لم أنتخب الأستاذ فادي مارتينوس في الإنتخابات البلدية، ولم انتخب أحدًا، ولكن لا يمكنني إلا أن أقول أن ما يقوم به من أجل قرطبا وحداثتها تُرفع له القبعات. وأيضًا، أقول، أن كثيرين في بلاد جبيل يتمنون أن يكون رؤساء بلدياتهم مثل رئيس بلدية قرطبا، الذي لا ينعس ولا ينام، من أجل تحقيق ما وعد به أبناء بلدته.