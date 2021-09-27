داخلية المتن الأعلى في التقدمي تناقش مسودة وثيقة الحزب السياسية لعام 2021

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عقدت وكالة داخلية المتن الأعلى في الحزب التقدمي الاشتراكي اجتماعا موسعا مع الكوادر الحزبية والمؤسسات الرافدة التابعة لها، في قاعة المركز الاجتماعي ببلدة بتخنيه لمناقشة "مسودة وثيقة الحزب السياسية لعام 2021"، وذلك في سياق التحضيرات التي يقوم بها الحزب استعدادا لانعقاد جمعيته العامة.

شارك في اللقاء أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، أمين السر العام ظافر ناصر، مفوض الشؤون الداخلية هشام ناصر الدين، مفوضة الشؤون النسائية منال سعيد، وكيل داخلية المتن عصام المصري، هيئة الوكالة، هيئة الاتحاد النسائي التقدمي، مفوضية الكشاف التقدمي، مكتب منظمة الشباب التقدمي، إضافة إلى رؤساء بلديات ومخاتير.

بعد كلمة لوكيل الداخلية عصام المصري، تحدث ناصر، ثم ناصر الدين عن الأوضاع الراهنة والتحضيرات للجمعية العامة.

بعد ذلك، تحدث النائب أبو الحسن، وكانت مداخلات واقتراحات من قبل المشاركين حول مسودة الوثيقة المقترحة وبنودها.