الرئيس عون اطلع من الرئيس ميقاتي على نتائج زيارته الى باريس

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رئيس الجمهورية ترأس اجتماعاً مالياً- اقتصادياً للبحث في استكمال المفاوضات مع صندوق النقد

رئيس الجمهورية عرض الاوضاع مع الوزير سليم والوزير السابق المجذوب

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي اطلعه على نتائج زيارته الى باريس، والمحادثات التي اجراها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والتي تناولت الاوضاع اللبنانية والدعم الذي تقدمه فرنسا لتمكين لبنان من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها شعبه.

اجتماع مالي- اقتصادي

ثم رأس الرئيس عون اجتماعاً في حضور الرئيس ميقاتي، ضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والخبير المالي رفيق حداد، خصص للبحث في استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتحضيرات اللازمة لذلك.

وزير الدفاع

الى ذلك، عرض رئيس الجمهورية مع وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم، شؤون الوزارة واوضاع المؤسسة العسكرية.

الوزير السابق طارق المجذوب

وفي قصر بعبدا، وزير التربية السابق القاضي طارق المجذوب الذي شكر الرئيس عون على التعاون الذي لقيه منه خلال وجوده في وزارة التربية والتعليم العالي، متمنياً ان تستكمل المشاريع الاصلاحية التي وضعت خلال ولايته الوزارية لما فيه مصلحة التعليم في لبنان بكل اقسامه.