مخزومي بحث الوضع في لبنان لا سيما ملف النفط والغاز مع الإدارة الأميركية

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أنهى رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي زيارته إلى واشنطن، ترافقه المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين، التقى خلالها مسؤولين في البيت الأبيض والإدارة الأميركية عن الملف اللبناني والمنطقة. وكذلك التقى مسؤولين في مراكز بحوث أميركية معنيين بشؤون الشرق الأوسط.

كما اجتمع مخزومي مع شخصيات وفعاليات اغترابية لبنانية مقيمة في منطقتي واشنطن وهيوستن، وذلك تحضيراً لعمل مشترك يهدف إلى دعم الإصلاحيين في الانتخابات النيابية المقبلة التي تعد انتخابات مفصلية للتغيير والنهوض بلبنان.

ومن ضمن برنامج زيارته لواشنطن التقى مخزومي إعلاميين في شبكة CNN وWashington Post. واجتمع مع المسؤول السابق في ادارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك اوباما , اموس هوكستين الذي لعب دوراً بارزاً في ملف تحريك ملف ترسية عقود التنقيب عن الغاز في عام 2016 والذي عين مؤخرا مسؤولاً عن أمن موارد الطاقة في العالم، علماً انه مستشار للرئيس بايدن منذ زمن طويل. وتمنى مخزومي على هوكستين زيارة لبنان لمتابعة تحريك ملف الغاز والنفط.