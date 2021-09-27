القائم بالأعمال اللبناني في الكويت يولم للسفيرة الاميركية

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في إطار الجهود التي تقوم بها السفارة اللبنانية في الكويت لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، أقام القائم بالاعمال هادي هاشم عشاء عمل مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في الكويت إلينا رومانوفسكي يرافقها الملحقين الاقتصادي والتجاري في السفارة، في حضور عدد من رجال الأعمال اللبنانيين العاملين في الكويت ورئيس واعضاء مجلس العمل اللبناني في الكويت.

رحب الهاشم بالسفيرة الأميركية وشكر الولايات المتحدة على كل الدعم الذي تقدمه للبنان، لاسيما دعمها الجيش اللبناني. ودعا الى تعزيز العلاقات التجارية بين الشركات اللبنانية والأمريكية ووضع السفارة في خدمة تحقيق هذا الهدف.



شكر هاشم دولة الكويت اميرا وشعبا على استضافتهم جالية لبنانية كبيرة تعيش في الكويت منذ عشرات السنين.



بدورها، شكرت السفيرة الأميركية القائم بالاعمال اللبناني على مبادرته. وذكرت بالتاريخ الذي يجمع البلدين. واكدت دعم الولايات المتحدة للمؤسسات الشرعية اللبنانية، منوهة بضرورة بناء شراكات تجارية بين البلدين.