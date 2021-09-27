كيف سيكون الطقس مع بداية الاسبوع؟

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يؤثر استقرار جوي على منطقتنا مع استقرار بدرجات الحرارة التي تبقى "حارة" قليلاً اليوم خلال النهار قبل ان تنخفض الثلاثاء مع عودة التيارات الغربية التي تؤدي الى تكدس السحب.

الاثنين:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٣١ درجة بقاعا بين ١٠ و ٣١ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٧ درجة

٢- الجو : مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل ضباب في فترات بعد الظهر

٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س



٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ - ٨٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٣ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً بعد الظهر

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة

الثلاثاء: طقس مستقر مع انخفاض بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٢٨ درجة ، من ١٢ الى ٢٧ درجة بقاعا و من ١٥ الى ٢٥ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئيا الى غائم يتشكل ضباب على الجبال مع احتمال رذاذ محلي فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

الاربعاء: طقس مستقر مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٢٨ درجة ، من ١٢ الى ٢٧ درجة بقاعا و من ١٥ الى ٢٥ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئيا الى غائم يتشكل ضباب على الجبال مع احتمال رذاذ محلي فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س .