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عناوين الصحف ليوم الأثنين 27 أيلول 2021

27
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الأخبار: جنين تحاصر العدو

الجيش: نيترات البقاع تُستخدَم للتفجير
ماكرون لميقاتي: مستعدّون للتدخّل لدى دول الخليج باستثناء السعودية

 

 

الديار: الانتخابات تزيد الانقسام السياسي.. هل سيكون بمقدور حكومة ميقاتي القيام بإصلاحات؟
الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد جوهرية.. كيف ستكون ردّة فعل السلطات؟
توازياً مع رفع الدعم.. ما هي الوسائل المطروحة أمام الحكومة لحل الأزمة المعيشية؟

 

 

 

نداء الوطن: لهذه الأسباب يريدون التخلّص منه واستبداله بقاضٍ "ينظّف الملف''
البيطار يهدِّد "المنظومة"... والعدالة أمام "مفترق" اليوم

 

 

 


اللواء: أولوية ميقاتي الأربعاء: تأمين 14 ساعة كهرباء خلال شهرين
ضغوطات «عونية» على المجلس والحكومة قبل الدورة العادية.. وإيران تقبض ثمن المازوت من التجار

 

 

 


البناء: ميقاتي لأسبوع عمل يمهّد لإطلاق خطة الكهرباء والمفاوضات مع صندوق النقد / رعد: يشحذون كلّ أسلحتهم للمعركة الانتخابية… لكنهم «زحطوا» بالمازوت / «القومي» يحيي شهادة خالد علوان وعملية الويمبي: لتفعيل معاهدة التعاون مع سورية /

 

 

 

الجمهورية: أسبوع البحث في الملفات الساخنة

 

 

 

النهار: أي اقلاعة للحكومة وسط التوظيف "الممانع"؟

 

 

 

the daily star: New Cabinet faces test on seriousness over reform pledges

 

 

 

?l'orient le jour: Mais où est donc passée la thaoura 

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