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أسرار الصحف ليوم الأثنين 27 أيلول 2021

27
SEPTEMBER
2021
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
قال مصدر دبلوماسي في نيويورك انّ اللقاءات المعلنة وغير المعلنة لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع وزراء الخارجية العرب رسمت خارطة طريق فتح السفارات العربية في سورية، وعودة سورية الى الجامعة العربية، وانّ اللقاء مع وزير الخارجية المصري كان ثمرة لتحضير يضمن نجاحه.

خفايا

قال مصدر أمني إنّ إعلان نتائج التحقيقات في مصدر ونوعية وخلفيات قضية نيترات البقاع يرتبط بكيفية تعامل مرجع قضائي لا يزال يتفادى ضمّها الى ملف التحقيق الحساس الذي يتحمّل مسؤوليته رغم ثبات التشابك بين الملفين، وتوقع المصدر ان يكون لذلك تداعيات كبيرة على المشهدين السياسي والقضائي…

 

 


نداء الوطن: خفايا

توقعت مصادر في وزارة الطاقة والمياه ان تتجاوز القوى السياسية كافة التحفظات السابقة على مشروعي معمل سلعاتا ومحطة التغويز في البترون على غرار تجاوز الاعتراضات السابقة على وصلة المنصورية.

 

بعد ظاهرة هيمنة المستشارين على العمل الحكومي برزت ظاهرة تدخل افراد عائلات عدد من الوزراء الجدد في تسيير عمل الوزارات لدرجة حضور بعضهم الاجتماعات الرسمية مع سفراء ونواب.

 

توقعت مصادر وزارية ان يصار الى اقرار سلة تعيينات ادارية على دفعات وخلال جلسات متتالية لمجلس الوزراء.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
لم تظهر أية إشارة إيجابية من دول خليجية ينوي رئيس الحكومة زيارتها في إطار جولاته الخارجية لتحريك عجلة المساعدات العاجلة لمواجهة الصعوبات المالية المتزايدة!


غمز
لم تفلح المساعي التي بذلها مرجع روحي لتخفيف التوتر بين حزبين مسيحيين بعدما بلغت الحملات الإعلامية المتبادلة ذروتها وتطرقت إلى موضوعات شخصية تنال القياديين من الطرفين!


لغز
إعتبر مسؤول قضائي سابق أن التحقيقات في إنفجار مرفأ بيروت تواجه خطر التمييع بعدما دخلت الدهاليز السياسية الضيقة، وتحولت إلى تراشق شبه يومي بين الأطراف الحزبية المعنية!

 

 


الجمهورية: أسرار

رسالة من منبر رسمي

لوحِظ أنّ مرجعية روحية عمدت الى إيصال رسالة من منبر رسمي الى مرجعية دينية حيال ملف أساس إشكالي.

 

قام بما رفض سلفه القيام به!

يعتبر تيار بارز أنّ مسؤولاً لا يملك أي معطيات إضافية أو تتوافر له عوامل أفضل من سلفه، بل على العكس، إلّا أنّه قام بما رفض سلفه القيام به

 

"طريق عنّايا ما بَدها بنزين"

تساءلت أوساط مراقبة ومتابعة عن سبب غياب المرجعيات الروحية الأساسية والمعنية عن مسيرة عنّايا التي حشدت الآلاف تحت عنوان جامع "طريق عنّايا ما بَدها بنزين"

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