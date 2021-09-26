الدفاع المدني أهمد سلسلة حرائق أعشاب وأشجار

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عبر "فيسبوك" أن عناصرها من مراكز مختلفة، أخمدت منذ الساعة 12,00 ولغاية الساعة 18,00 من تاريخ اليوم حرائق عدة اندلعت في الاعشاب والاشجار الحرجية في عدد من بلدات بنت جبيل (دير نطار- تبنبن- حاريص- السلطانية)، وقد تمكن العناصر من السيطرة على النيران والحؤول دون امتدادها الى مساحات شاسعة من الأحراج.

كما أخمدت في تمام الساعة 14,00 حريقا شب في حرج من الاعشاب والاشجار البرية بين محمرش وميفوق- البترون.

وأخمدت في تمام الساعة 14,45 حريقا شب في حرج من الاعشاب والاشجار البرية في مار بطرس- بيت شباب.

وبعد جهود مضنية استمرت منذ الساعة 15,00 ولغاية الساعة 17,30 أخمدت حرائق عدة شبت في مساحة شاسعة من الأعشاب والأشجار الحرجية في عدد من قرى النبطية (كوثرية السياد- الدوير- الشرقية).

وقد استعان العناصر بمعدات الإطفاء اليدوية لاخماد النيران في بعض النقاط بسبب وعورة الطرقات وعدم توافرها.