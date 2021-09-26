الدفاع المدني أهمد حريقا في خراج مشحا العكارية

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إندلع حريق في خراج بلدة مشحا العكارية في محلتي الشاوية وعين الناشفة أو الكروم، إلتهم أعشابا يابسة وأشجارا حرجية وأشجار زيتون وأخرى مثمرة مختلفة.

وقد سارع على الفور عناصر الدفاع المدني في مركز خريبة الجندي الى الأماكن التي تحترق، وعملوا على تطويقها والسيطرة عليها وإخمادها، قبل إمتدادها الى الأراضي المجاورة والمشجرة، ومن ثم تبريدها خوفا من إشتعالها مجددا.

وشكر رئيس بلدية مشحا طلال علوش لعناصر الدفاع المدني في مركز خريبة الجندي الجهد الذي بذلوه لإخمادهم الحرائق في بلدة مشحا، التي طالت بساتين الزيتون والتي هددت السلامة العامة ومصالح الناس، وذلك رغم الإمكانات المتواضعة.