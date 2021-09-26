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وزير التربية قرّر تأجيل بدء العام الدراسي للمدارس الرسمية

26
SEPTEMBER
2021
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أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، قرارا يتعلق بتعديل القرار رقم 385/م/2021 لجهة تاجيل بدء التدريس العام الدراسي 2021/2022 في المدارس والثانويات الرسمية لغاية 11 /10/2021، وذلك إفساحا في المجال لمتابعة الحوار البناء مع ممثلي المعلمين، وجاء في القرار:"إنّ وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 3876 تاريخ 10/9/2021 ( تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 ( تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 ( تحديد أيام التدريس الفعلي) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 590 تاريخ 19/6/1974 ( النظام الداخلي للثانويات الرسمية) وتعديلاته،

 

بناء على القرار رقم 1130/م/2001 تاريخ 10/9/2001 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية)،
وحرصاً على تأمين حُسن سير العمل في المدارس والثانويات الرسمية وتمكينا لبدء عام دراسي بنجاح، وحيث انه سبق تحديد تاريخ 27/9/2021 موعداً لبدءعام دراسي بنجاح، وحيث انه سبق تحديد تاريخ 27/9/2021 موعداً لبدء التدريس فيها، وحيث ان عدم توفر المحروقات وتأثيره على وصول المدرسين والاساتذة والتلامذة الى المدارس والثانويات الرسمية استوجب تأجيل هذا الموعد لفترة قصيرة،
بناء على استطلاع رأي مديري التعليم الابتدائي والثانوي،
وبناء على اقتراح المدير العام للتربية،
 
المادة الاولى: تعديل المادة الرابعة من القرار رقم 385/م/2021 تاريخ تاريخ 23/8/2021 بحيث تصبح على الشكل التالي :
 - يبدأ التدريس للعام الدراسي 2021/2022  في رياض الاطفال ومدارس التعليم الاساسي والثانويات الرسمية، اعتباراً من يوم الاثنين الواقع فيه 11/10/2021 ، بدلاً من 27 /9/2021 ،لجميع المراحل والحلقات، وفي الحالات التي يتطلب حسن

سير العمل فيها البدء تدريجياً بالتدريس، يمكن لمدير كل مدرسة/ثانوية ان  يحدد اعتباراً من هذا التاريخ  موعد بدء التدريس لكل حلقة ومرحلة بما يتناسب مع ظروف المدرسة/الثانوية على ان يتم التحاق جميع الصفوف بالتدريس كحد اقصى يوم الخميس الواقع فيه 14/10/2021، على أن تستمر أعمال التسجيل حتى بدء التدريس،  والباقي دون تعديل .
المادة الثانية : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ."
 
 
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