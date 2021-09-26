وزارتي الإقتصاد والتجارة والطاقة والمياه : تجاوزات وزيادة غير مشروعة في سعر مادة المازوت عند تسليمها الى المستهلكين

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بيان مشترك صادر عن وزارتي الإقتصاد والتجارة والطاقة والمياه

صدر عن وزيري الطاقة والمياه د. وليد فياض و الاقتصاد والتجارة الأستاذ أمين سلام، البيان المشترك الآتي:

بعد ورود مراجعات عدة تشكو تجاوزات وزيادة غير مشروعة في سعر مادة المازوت عند تسليمها الى المستهلكين، لا سيما في ضوء رفع التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه التي تحدّد القيمة وبدل النقل بما لا يجوز اطلاقا تجاوزهما.

يشجب وزيرا الطاقة والمياه والإقتصاد والتجارة هذه التصرفات، وهما في صدد إتخاذ التدابير الإجرائية العاجلة لمكافحة هذين التلاعب والغش، بدءاً بتوقيف تسليم البضاعة الى الموزعين المخالفين وصولاً الى مقاضاتهم قانونياً.

كما يشجع الوزيران كافة المتضررين أن يبلّغوا الجهات المعنية في مصلحة حماية المستهلك منعا للتمادي في مخالفات مماثلة .

كما وتذكر وزارة الاقتصاد والتجارة المواطنين مجددا أن بإمكانهم الابلاغ عن أي مخالفة تحصل عبر الاتصال بمصلحة حماية المستهلك على الرقم الساخن: 1739.

وهي ستتخذ الإجراء الفوري الملائم إداريا وقضائيا بحق كل من يقدم على مخالفة القوانين.