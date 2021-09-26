لا تسويات دولية مع الفاسدين والأبواب التي طرقوها أُقفلت بوجههم. (د. جورج حرب)

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لا يخفى على أحد اليأس المستشري بين اللبنانيين بسبب عدم إمكانية محاسبة الطبقة الفاسدة في لبنان والتي أوصلتنا إلى الوضع الحالي. أربعة أو خمسة أسماء، "زعماء"، متسلحون بعباءة مذهبية حزبية، مطمئنون أن ما سُرق قد سُرق، والعفو الذي تمّ عن جرائم الحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي، سوف يتكرّر مع الفساد المالي الحالي، على قاعدة "عفى الله عما مضى".

لا...هذه المرّة، صوّبوا نظرتكم السياسية، إن الأمور اختلفت. كما أن المئة الف شهيد خلال الحرب الأهلية اللبنانية لا تعني للدول الراعية للبنان شيئاً، بينما 350 مليار دولار في جيوب الفاسدين، تعني لهم الكثير الكثير، ولن يتركونها ويتركونهم.

في تجارب سابقة للأميريكيين والأوروبيين، كما للأمم المتحدة ومجلس الأمن مع الفساد في دول مختلفة، تدلّ الوقائع على أن اجتثاث الفساد والفاسدين هو من أساسيات تغيير انظمة تلك الدول، وبالأخص النفطية منها، تحضيراً لاستثماراتهم الضخمة في مجال الغاز والنفط والمعادن، والتي تُعتبر أولوية مطلقة للقوى الإقتصادية الضرورية، بغية استمرارهم في الهيمنة على السياسة الإقتصادية والعسكرية والأمنية في العالم، ومن أجل الحفاظ على النفوذ التاريخي في شتى المناطق التي تعج بالدول النامية.

في لبنان، استقوى الفساد على الدولة بكل مؤسساتها وسلطاتها، وصارت المحاسبة شبه مستحيلة لكبار الرؤوس، وباتت بعض المراكز القضائية والمالية والإدارية والرقابية، تلعب دور الحامي لكبار الموظفين والسياسيين من أي محاسبة، بالإضافة إلى إضاءة دولية فرنسية، عبر الرئيس ماكرون وما قاله في قصر الصنوبر حول الفساد، ووزير الخارجية لوأدريان، الذين اتهم في 20 كانون الأول 2019، الطبقة السياسية في لبنان بسرقة أموال الشعبين اللبناني والفرنسي، وتبعه خلال اليوم نفسه تصريحٌ لوزارة الخارجية الأميريكية متهماً "مجموعة من السارقين اللبنانيين باستغلال السلطة، طالباً إزاحتهم وتحويلهم إلى محكمة دولية لاستعادة الأموال المنهوبة".

هنا بدأ الهمس عن أمر يحضَر في كواليس الأمم المتحدة، يختص بمحكمة دولية خاصة بلبنان لمحاسبة الفاسدين، ثم خَفُت الهمس واتخذ منحىً سرّياً للغاية.

إن إستمرار فشل الآليات الوطنية بملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال منهم، يمكن أن يؤدي في ظل المعطيات الدولية إلى لجوء المجتمع الدولي إلى الآليات الدولية المتاحة بحسب ميثاق الأمم المتحدة. هذه الآليات قد تكون محكمة دولية ، وقد تنشأ في لبنان وتلقى دعماً دولياً، وبالتالي يصبح التحقيق والمحاكمة تحت الوصاية الدولية نسبة للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ألا ينطبق هذا الواقع على لبنان اليوم ؟ ألم يصرّح رئيس الجمهورية ميشال عون خلال آب 2020 في حديث لباري ماتش، أن الطبقة السياسية في لبنان تحمي الفاسدين ؟ ألم يصرّح رئيس الحكومة السابق حسان دياب ان الفساد في لبنان صار أقوى من الدولة أمام أعين السفراء المعتمدين في القصر الحكومي منذ اشهر معدودة ؟

ألم تعلن الدولة عجزها عن الجباية في الكهرباء والماء والميكانيك؟ الم تعلَن احكام قضائية واستدعي فاسدون للمثول امام نيابات عامة في لبنان، وأعلنت جهات سياسية حمايتها لهم وعدم امتثالها لقرارات القضاء ؟

كلها نقاط، سُجلت في اروقة الأمم المتحدة كمؤشرات ومعطيات أساسيّة للدلالة على عجز المؤسسات الرقابية والحكومية عن محاسبة الفساد في لبنان، مما يؤشر إلى توجه دولي إلزامي، لتحويل ملف الفساد في لبنان إلى المحكمة الدولية، منتظرةً تقرير ألفاريز، المختص

بالتدقيق الجنائي المالي والذي بدأ منذ منتصف الأسبوع المنصرم، والذي يمكن ان يُبنى عليه لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق تحضيرا لما هو أكثر احترافية للمحاسبة.

من هنا، يمكن أن نستنتج دواعي اللهجة الصارمة من الجهات الدولية مع بعض الزعماء اللبنانيين، وإلزامهم بالموافقة على حكومة لا يسيطرون على قرارها، كما والتخلي السعودي اي الأميريكي، عن بعض الرموز السياسية في لبنان، كما والسوري عن زعماء طالما كانوا اداتهم في الحكم في بيروت، ويخجلنا القول أن مواعيد طُلبت من الرئيس السوري كما ومن العاهل السعودي وولي عهده من سياسيين لبنانيين من الصف الأول ، وأتت النتيجة بين عدم الرد على طلب الموعد حتى الان، وبين الرفض، وبين الطرد لبعض مساعدي هؤلاء خلال أكثر من مناسبة.

هم معروفون وسيرحلون، ولو انهم يعيشون إنكاراً مرضيًّا طبيعياً بعد استيلائهم على السلطة منذ ثلاثة عقود، ولا يريدون ان يصدقوا أن لعبتهم انتهت تماماً كما بدأت، بقرارٍ لدى رعاتهم الدوليين.