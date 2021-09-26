بتوجيهات من وزير الاشغال.. ورشة تنظيف المجاري المائية

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انطلقت ورشة تنظيف المجاري المائية بتوجيهات من وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية على طول الطريق الدولية من الحازمية وصولا إلى منطقة المصنع الحدودية كمرحلة اولى يليها من المصنع وصولا إلى منطقة مرج الزهور كمرحلة ثانية.



وأشار حمية الى أن “وجع الناس ممنوع وسنعمل جاهدين لمعالجة هموم المواطنين ومشاكلهم، وعليه وفي أول اجتماع في الوزارة شددت على ضرورة المباشرة بتنظيف المجاري المائية وعقدت اجتماعا استثنائيا في اليوم التالي مع المتعهدين وطرحت موضوع المباشرة بتنظيف المجاري المائية والصرف قبل الشتاء، وكان هناك تجاوب وتمت المباشرة بعملية التنظيف وخصوصا في المناطق المصنفة حمراء لجهة إمكان حصول الفيضانات”.



ولفت الى أنه خلال الاجتماع طرح موضوع المتاخرات المالية العائدة للمتعهدين وأولوية تأمين مازوت، وقال: “تواصلت مع وزارة المالية لتحويل الأموال المستحقة لهم وسيقبضون مستحقاتهم، كما تواصلت مع وزارة الطاقة والمياه وتم تأمين مازوت لصالح آليات المتعهدين، وهنا أثمن تجاوب وزيري المالية والطاقة واليوم تلاحظون انطلاق الأعمال التنظيفية على طول الطريق الدولية من الحازمية الى المنطقة الحدودية في المصنع”.



وشدد على أنه “سيتابع بشكل يومي كل متطلبات الناس، ضمن الإمكانات المتاحة”، لافتا الى أن “تعديل الأسعار يتطلب قرارا من مجلس الوزراء”.