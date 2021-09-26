زياد أسود يتحدث عن تاريخ "سمير"

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نشر النائب زياد الأسود عبر حسابه على "تويتر" تغريدة جاء فيها: "اول مؤامرة على المسيحيين يا سمير مجزرة اهدن والصفرا و١٥ كانون و٢٧ أيلول وحرب ١٩٨٨ لتمرير اتفاق الطائف وعلمك بالضرر للدور المسيحي وبعدها كنيسة النجاة وداني والزايك والشباب يللي راحو ضحية جشعك و تآمرك على القوات وبعدها حلفك وتمويلك الخارجي وببغائيتك السياسية البايخة.



وأضاف في تغريدة أخرى: "واذا مهتم بالدور المسيحي كتير بلكي بتخبرنا سمير كيف وضعكم مع الاحزاب يللي هجرتو معها المسيحيين من ساحل جزين و الشوف و الشمال و كيف حلفك مع يللي ركب ارانب على المسيحيين وغير قوانين انتخاب لإلغاء المناصفة و شرحلنا القانون الارثودكسي لمين بعتوا اخر ساعة و دورنا بالوظائف و المجلس."