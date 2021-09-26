الديار: الوضع الامني ممسوك ولكن...

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

بالنسبة الى الوضع الأمني، فوصفه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي بعيد زيارة لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بـ»المقبول والمرض وليس ممتازا»، وقال: «اتابع التقارير الأمنية لحظة بلحظة وساعة بساعة ويوما بيوم ونعالج كل ما يطرأ فورا مع فريق العمل المساعد لي، أما بالنسبة لغياب حواجز قوى الأمن الداخلي على الطرق، فان هذا يكون بحسب الوضع اللوجستي من جهة وتحقيق الأمن من دون إزعاج المواطنين من جهة ثانية».

وقالت مصادر امنية لـ»الديار» ان «الوضع الامني ممسوك الى حد بعيد لكن الخشية من الخلايا النائمة يبقى قائما خاصة بعد رصد استيقاظ بعض هذه الخلايا وتحركات واتصالات بين بعضها البعض».





وعبرت مصادر المعارضة في حديث لـ»الديار» عن خشيتها من ان «تقدم قوى السلطة لتحريك الوضع الامني وحتى للتحضير لحادث امني كبير قبيل الانتخابات بهدف تأجيلها نظرا لان الارقام تؤكد تراجعها بشكل مدو».