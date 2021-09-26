الديار: فريق عمل موحد ليل نهار لوضع حد للانهيار

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

بحسب المعلومات فانه ستتم الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع يتم خلالها اطلاق العمل الحكومي وتحديد الاولويات وعلى رأسها خطة النهوض الاقتصادي التي ينطلق العمل بها من خلال العودة الى طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وتؤكد مصادر مطلعة على الاستعدادات لـ «الديار» ان «الخطوة الاولى ستكون تشكيل اللجنة المفاوضة التي باتت شبه محسومة على ان تتم الموافقة عليها رسميا من قبل مجلس الوزراء، على ان ينكب المجلس الذي يؤكد ميقاتي انه اختاره فريق عمل موحد ليل نهار لوضع حد للانهيار ووضع خارطة طريق لانتشال البلد مما يتخبط به على ان يتم التحضير واتمام الاستعدادات للانتخابات بالتوازي نظرا للاهمية الكبرى التي يوليها المجتمع الدولي لانجاز الاستحقاق النيابي في موعده».

وهو ما اكده وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي بعيد زيارة لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، يوم امس اذ قال: «وعدنا سماحته باجراء الانتخابات في موعدها ونحن كحكومة ملتزمون في البيان الوزاري بهذا الأمر وسلامة المواطنين وأمنهم من أولى واجباتنا ورسالتنا». أضاف: «منذ اليوم الأول لتسلمي مهامي قلت ان العسكر والضباط هم همي وهم يقومون بخدمة وليس بعمل وهم يخدمون المجتمع وأهلهم، ولن أترك وسيلة يمكن القيام بها لتحسين أوضاع العسكريين لوجستيا وماديا ومعنويا واجتماعيا بقدر ما نستطيع في هكذا ظروف، وهذا حقهم والوضع العام بمجمله غير مريح وسنقوم بالعمل الذي نقدر عليه».