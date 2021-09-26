عناوين الصحف ليوم الأحد 26 أيلول 2021

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النهار: البرنامج التنفيذي للحكومة في الأسبوع الجديد؟



الديار: ميقاتي يحطّ في لندن قبل عودته الى بيروت : زخم حكومي مرتقب

حزب الله يتوعد «اسرائيل» : اي اعتداء سيقابله ردّ حتى لو جرّ إلى حرب

جعجع السبّاق بالتجييش الانتخابي... والسحب عالـ 3900 باق ويتمدد



الأنباء الكويتية: جنبلاط يسأل: أين أصبح النفط العراقي؟.. ونعيم قاسم: أي اعتداء إسرائيلي سنردّ عليه حتى لو جرّ إلى حرب!

ميقاتي من باريس إلى لندن.. وملفات أساسية بانتظاره على طاولة مجلس الوزراء

الوطن السورية: بحث مع غوتيريش ونظرائه من الجزائر والإمارات وتونس وفلسطين وأرمينيا ونيكاراغوا تعزيز العلاقات الثنائية .. المقداد عن العلاقة مع مصر: سنضع الماضي خلفنا ونتقدم نحو الأمام

الشرق الأوسط: ميقاتي يعيد لبنان للخريطة الدولية... وعون يخاطب الأمم المتحدة كمعارض