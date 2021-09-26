أرسلان شدد على أهمية تطوير العلاقات مع سورية... "لا يمكن أن ننسى دور الرئيس الأسد في رعاية الجبل"

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الوطن السورية: أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، أن اللبنانيين لن ينسوا دور سورية ودور الرئيس بشار الأسد في رعاية ومباركة جبل لبنان وما يحتاج إليه هذا الجبل.

وفي كلمة له خلال رعايته ورئيس حزب التوحيد العربي اللبناني، وئام وهاب، حفل افتتاح حديقة، محمد أبو ذياب، أكد أرسلان على أهمية تطوير العلاقات وتوطيدها مع الشقيقة سورية بوجود ومباركة ورعاية الرئيس بشار الأسد.



ووجه أرسلان «تحية للرئيس الأسد من هذا الجبل الأشم ومن بني معروف»، وقال بهذا الخصوص: «تحية من القلب إلى القلب، فبنو معروف مشهورون بالوفاء والإخلاص لكل مَن يقدم لهم تضحية ومساعدة»، مشدداً على أنه لا يمكن أن ننسى دور سورية ودور الرئيس الأسد في رعاية ومباركة هذا الجبل وما يحتاج إليه هذا الجبل».