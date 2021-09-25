هذا ما قاله سمير جعجع عن ابراهيم الصقر

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قال رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع: "لسنا متفائلين كثيرًا بالحكومة انطلاقًا من القوى الفاعلة التي أتت بها، لكننا سنثني على أي عمل جيد إذا قامت به وسنساعدها".



وأضاف في حديث عبر قناة "الحرة": "البعض يعيّرنا بعلاقتنا بالمملكة السعودية، إلا أننا نفتخر بعلاقتنا معها ومع مصر أو دول الخليج التي تشكل المساحة الإستراتيجية للبنان".





وتابع: "مسؤولية أزمة المحروقات وغيرها من الشؤون الإقتصادية تقع على حزب الله وحلفائه، بما أنهم يمسكون بالسلطة منذ 10 سنوات".



وسأل: "أي حصار يفكّون؟ هل هناك بوارج حربية بريطانية وأميركية وفرنسية وأوروبية وأسترالية في عرض البحر تمنع وصول بواخر النفط إلى لبنان؟ والمانع من استيراد المحروقات هو غياب المال لدعم المواد من الخزينة".





وأردف: "مسألة المازوت الإيراني تحوّلت إلى عملية تدخل مباشرة وسافرة في السياسة اللبنانية الداخلية من قبل إيران، وعلى الحكومة الجديدة إيجاد الحلول لهذا الأمر".



وقال جعجع: "على فريق الإعداد بعد انتهاء المقابلة التفتيش عن ابراهيم الصقر ليروا إذا كان موجوداً هنا"، مشيرًا إلى أن: "إبراهيم الصقر مواطن لبناني ينتمي إلى "القوات اللبنانية" وانتسابه معلّق حتى انتهاء التحقيقات وإن قام بتخزين البنزين فعليه تحمل مسؤولية نفسه".