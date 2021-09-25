هذا ما جاء في تقرير مستشفى الحريري

A + A -

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 14 حالة حرجة لديه وحالة وفاة واحدة.

وجاء في التقرير:

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 246

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 30

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 9

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 1

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1349

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 14

- حالات وفاة: 1

وأشار التقرير الى أن "مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070 ورقم الواتساب 70056182".