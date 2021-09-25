وصول أول شحنة من المازوت الايراني الى محافظة عكار

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وصل صباح اليوم الى محافظة عكار أحد الصهاريج التابعة لشركة الامانة للمحروقات لتسليم مادة المازوت الايراني لعدد من أفران المنطقة في بلدات الحيصا، التليل، شربيلا، وعكار العتيقة، وسط ترحيب أصحاب هذه المؤسسات والاهالي .

ويعتبر صهريج المازوت الذي حمل 18500 ليتر هو الاول الذي يدخل الى محافظة عكار ويفرغ حمولته في الافران، على أن تستكمل عمليات شحن المازوت تباعا وخلال والايام المقبلة لتسليم هذه المادة الى المؤسسات المختلفة، لاسيما المؤسسات الصحية والانسانية، إضافة إلى آبار المياه التابعة للبلديات والى أصحاب مولدات الاشتراكات الكهربائية لمساعدتهم على مواصلة العمل بعد الشح الكبير الحاصل في الاسواق بمادة المازوت .