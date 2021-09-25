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ما هي حقيقة اشكال بطحا؟ وهل فعلاً الرصاصة كانت طائشة؟

25
SEPTEMBER
2021
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معلومات مواكبة لعملية التحقيق لجريمة قتل المغدورة تاتيانا واكيم في مطعم في بطحا افادت بأن مطلق النار ف. ص لم يتعرض أبدا للضرب في موقف المطعم حيث لم يحصل في الموقف المذكور أي تضارب ‏يبرر إطلاق النار في الهواء وهو بحسب المعلومات كان قد أطلق رصاصة في الهواء في البداية وعاد وصوب سلاحه مباشرة إلى داخل المطعم حيث كان يجلس قبل خروجه، وتدور التحقيقات لمعرفة ما إذا كانت الرصاصة المباشرة التي أطلقت إلى الاسفل كانت تستهدف احد الاشخاص الجالسين داخل المطعم الا أنها اصابت عن طريق الخطأ المغدورة تاتيانا ، اشارة الى ان مطلق النار ف.ص ‏صادرة بحقه عدة مذكرات توقيف باتجار  وترويج المخدرات وهو يعمل كمرافق لصالح أحد أبرز الشخصيات المصرفية المعلومات تؤكد انه لا يوجد حتى الآن أي دافع جدي للاشكال المحكى عنه فهل ستصل التحقيقات إلى معرفة حقيقة الاشكال وهوية الشخص الذي كان مستهدفًا ؟
 
 
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