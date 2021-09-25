التيار: ولادة الحكومة اعطت اللبنانيين أملاً بدخول البلاد مرحلة من الاستقرار النسبي ووقف الانهيار

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عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر اجتماعها الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، وناقشت جدول أعمالها وأصدرت البيان الآتي:

1-يرى التيار أن ولادة الحكومة اعطت اللبنانيين أملاً بدخول البلاد مرحلة من الاستقرار النسبي ووقف الانهيار، امّا النهوض واستعادة الثقة فإنهما يستوجبان تحمّل الحكومة لمسؤولياتها بوضع وتنفيذ خطة التعافي المالي واجراء الإصلاحات بدءاً من التدقيق الجنائي واعادة هيكلة القطاع المصرفي وحفظ اموال المودعين وتوزيع الخسائر بعدالة ووضع موازنة شفافة وواقعية للعام 2022 تأخذ في الاعتبار اقرار اصلاحات مالية جذرية، على ان يواكب ‏مجلس النواب ذلك بإقرار قوانين الكابيتال الكونترول وكشف حسابات القائمين بخدمة عامة واسترداد الأموال المهرّبة الى الخارج.

‏إن ‏التيار الوطني الحر ‏يؤكد على متابعة هذه المواضيع ‏مع الحكومة وملاحقة كل ما يتصل بتوفير شبكة الأمان الاجتماعي من خلال بدء العمل بالبطاقة التمويلية ودعم الموظفين بموازاة رفع الدعم و توفير الحد الاقصى من الطاقة عن طريق مؤسسة كهرباء لبنان بعدما انكشفت ‏الأكاذيب وتبين أن الهدر الحقيقي هو في منع الامكانات عن مؤسسة كهرباء لبنان لإنتاج الكهرباء واستنزاف الاحتياطي بشراء المازوت للمولدات، ناهيك عن الارتفاع المتعاظم لفواتير المولدات التي لا يمكن للمواطنين تحمّلها، وهذا كلّه نتيجة النكد السياسي المانع لإصلاح قطاع الكهرباء من قبل تجمّع لأكثرية نيابية‏.

2-يعتبر التيار أن إقدام اسرائيل على اي نشاط غازي وعمل استخراجي وإنتاجي في المنطقة المتنازع عليها شمال الخط 29، هو اعتداء على لبنان، يستلزم اتخاذ إجراءات تنفيذية لحفظ الحدود ‏والحقوق كاملةً.

3-يشدد التيار على أهمية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووفق القانون الحالي، ‏ومن ضمنه حق المنتشرين بالتصويت والتمثيل في مكان اقامتهم، والحفاظ على حقهم بانتخاب ستة نواب يمثلونهم. ويرفض التيار أي محاولة لضرب هذا الحق تحت أي ذريعة، ويرى ضرورة البحث الجدي في إقرار التصويت البايومتري، وإنشاء الميغاسنتر، ‏ما يسهّل العملية الانتخابية ويشجع المواطنين، ‏مقيمين ومنتشرين على الانتخاب ‏بحرية وشفافيه بعيدًا من أي ضغوط.

4-يؤكد التيار ضرورة أن ‏يقوم القضاء والقوى الأمنية بواجباتهم في ملاحقة ‏المطلوبين الفارين من العدالة والمتهمين بتهريب وتخزين المواد النفطية والنيترات، ‏كما يؤكد ضرورة أن يتابع القضاء العدلي تحقيقه الجدي في قضية إنفجار مرفأ بيروت، ‏وصولًا لمعرفة من أدخل النيترات واستعمله وعلى من تقع المسؤولية في حدوث الانفجار ‏ويرى ‏التيار ضرورة أن يبادر جميع المعنيين الى وضع أنفسهم في تصرف التحقيق.

5-‏ يعلن التيار انه يقوم بالاتصالات اللازمة ‏مع المعنيين لتأمين تصدير موسم التفاح، الوفير هذه السنة، والذي يعتاش من مردوده المالي آلاف اللبنانيين، كما انه يقوم بكل ما يلزم لتأمين المحروقات اللازمة لعملية حفظه وتبريده.