living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الخارجية تستعدّ لاستحقاق الإنتخابات... وتسجيل غير المقيمين ينطلق قريباً

25
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كلير شكر - هل فعلاً طار حقّ اللبنانيين المغتربين في المشاركة في الاستحقاق النيابي؟ وهل كان مشهد تحوّل البعثات الدبلوماسية اللبنانية في العام 2018 إلى أقلام اقتراع، يتيماً لن يتسنى تكراره بحجة افلاس الخزينة العامة وعدم قدرتها على تمويل الاستحقاق؟ أم أنّ الصراع السياسي الحاصل وعدم ضمان نتائج صناديق الاقتراع سيعلّق مشاركة غير المقيمين كمقدمة لتعليق الانتخابات برمّتها بعد التمديد للبرلمان الحالي؟
 
لا بدّ من الإشارة أولاً، إلى أن التحول الأبرز في مشاركة غير المقيمين حصل مع إقرار قانون الانتخابات 44/2017، الذي سمح لغير المقيمين بالمشاركة في الانتخابات النيابية للمرة الأولى منذ نشوء الجمهورية اللبنانية في الانتخابات النيابية للعام 2018 في الدول المتواجدين فيها.
 
وقد نص القانون على حق اقتراع كل مواطن غير مقيم في انتخابات العام 2018 في الدائرة الانتخابية حسب مكان قيده في لبنان، على أن تتم إضافة 6 مقاعد لتمثيل غير المقيمين في الانتخابات اللاحقة، أي في انتخابات العام 2022، ليرتفع عدد المقاعد إلى 134، على أن يخفض ستة مقاعد من عدد أعضاء مجلس النواب الـ 128 من نفس الطوائف التي خصصت لغير المقيمين ابتداء من انتخابات العام 2026. كما نص القانون على أن توزع هذه المقاعد بالتساوي على القارات الست وعلى المسيحيين والمسلمين، حيث يعطى مقعد واحد لكل من الموارنة، والروم الأرثوذكس، والروم الكاثوليك، والسنة، والشيعة، والدروز (المادة 112)، على أن يجرى الاقتراع في الخارج على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة قبل 15 يوماً على الأكثر من الموعد المعين للانتخابات في لبنان، ما يعني أن المغتربين سوف يقترعون في دائرة افتراضية تغطي قارات العالم الست، في حين يقترع المقيمون في إحدى الدوائر الـ 15 المنصوص عليها في القانون.
 
 
منح القانون السلطة التنفيذية صلاحية اتخاذ كافة القرارات من أجل ضمان تطبيق القواعد الخاصة باقتراع غير المقيمين، إما عبر قرارات تتخذها اللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية (المادة 123) أو عبر مراسيم تطبيقية يتخذها مجلس الوزراء (المادة 124). كما ينص على قيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية، بحثّ اللبنانيين في الخارج ممن تتوافر فيهم الشروط، للإعلان عن رغبتهم بالاقتراع وتسجيل أسمائهم.
 
في هذا الصدد، عُقد أكثر من اجتماع بين وزارتي الداخلية والخارجية خلال حكومة تصريف الأعمال بحضور عدد من كبار الموظفين في الوزارتين، وبحث المجتمعون في التحضيرات للاستحقاق الانتخابي لسنة 2022 والذي سيجرى للمغتربين في الخارج ومراحل تنفيذ الانتخابات، إضافة إلى آلية التسجيل المناسبة، وضرورة إيجاد حلول للمعوقات التي حصلت في الانتخابات الماضية. وقد تقرر تأليف اللجنة المشتركة من وزارتي الخارجية والداخلية وجرى الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة هذا الملف.
 
وبتاريخ 26 تموز 2021 أصدرت وزيرة الخارجية السابقة زينة عكر تعميماً إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية في الخارج حول التحضير للانتخابات النيابية للعام 2022، تطالب فيها بتزويدها بتقييم عن أوضاع الانتخابات التي حصلت في العام 2018، والعقبات التي واجهتها في خلالها لتجنبها هذه المرة. وطلبت من البعثات إجراء الاتصالات بالسلطات المختصة وإعلامها برغبة لبنان إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، وطلب فتح أقلام اقتراع خارج البعثات الدبلوماسية والقنصلية وفقاً للانتشار الجغرافي للجاليات اللبنانية.
 
ولكن رغم كل تلك الاستعدادات اللوجستية، فإنّ عائق التمويل، كان ولا يزال، حاضراً على طاولة المعنيين، سواء بالنسبة لمشاركة المقيمين، وغير المقيمين، وهذا ما كان يدفع وزير الداخلية السابق محمد فهمي إلى طلب مساعدة الهيئات والمنظمات الدولية لتغطية كلفة الاستحقاق التي يتردد أنّها تقدر بنحو 20 مليون دولار.
 
ومع ذلك، فإنّ دخول قانون الانتخابات مشرحة مجلس النواب، شرّ لا بدّ منه لتعليق بعض مواده، وأهمها المقاعد الستة لتمثيل غير المقيمين، والبطاقة الممغنطة، ما يعني أنّ امكانية توسّع مجلس النواب في تعديلاته أو اقتراحاته، لا تزال ممكنة في ظلّ حالة عدم الاستقرار السياسي التي قد تطيح بكل الاستحقاق.
 
 
ولكن هذا لا يعني أبداً أنّ وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية سترفع راية التمنّع عن اجراء الانتخابات. ولهذا تصرّ مصادر رسمية في وزارة الخارجية على الإشارة إلى أنّ الاستعدادات جارية على قدم وساق تحضيراً للاستحقاق، ويتمّ العمل راهناً على استكمال تشكيل اللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية ويفترض أن تكون لجنة موسعة تتولى كل التفاصيل اللوجستية المطلوبة لاتمام الانتخابات.
 
ويفترض أن يكون التطبيق الالكتروني الذي سيخصص لتسجيل الناخبين من غير المقيمين، طبقاً للمادة 113 من القانون (تدعو الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، اللبنانيين الذين تتوافر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، للإعلان عن رغبتهم بالإقتراع في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم عبر حضورهم الشخصي أو بموجب كتاب موقّع ومثبت وفقاً للأصول أو بموجب التسجيل الإلكتروني في حال إعتماده. تضع الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين قواعد تسجيل الناخبين غير المقيمين في السفارات أو القنصليات التي يختارونها مع المعلومات كافة المطلوبة المتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم ومذهبهم ورقم جواز سفرهم اللبناني العادي في حال توافره. يجب ألا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل العشرين من شهر تشرين الثاني من السنة التي تسبق موعد الانتخابات النيابية، يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج، وعلى السفارات إرسال هذه القوائم تباعاً الى المديرية العامة للاحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين قبل العشرين من كانون الاول)، جاهزاً للعمل مطلع الأسبوع المقبل لبدء تسجيل طلبات غير المقيمين وذلك ضمن مهلة تنتهي في 20 تشرين الثاني المقبل، حيث يُرجح أن يبدأ التسجيل مطلع شهر تشرين الأول المقبل، أي بعد أسبوع على أبعد تقدير.
 
وفي هذا السياق، تشدد المصادر على أنّ وزير الخارجية عبد الله بو حبيب يحرص على إبلاغ السفراء الأجانب والعرب الذين يلتقيهم تأكيده إجراء الاستحقاق في موعده بلا أي عرقلة أو تأجيل، واستعداد البعثات الدبلوسية اللبنانية في الخارج لتنظيم الانتخابات من دون أي تلكوء، مشيرة إلى أنّ التمويل ليس عائقاً أمام هذا الاستحقاق.
نداء الوطن
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout