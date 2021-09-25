عناوين الصحف ليوم السبت 25 أيلول 2021

الأخبار
ـ اتفاقية الغاز رهن رفع التعرفة؟ | لا كهرباء للفقراء
ـ سقوط رجلَي الفتنة في لبنان والعراق
ـ المشنوق وخليل وزعيتر بعد فنيانوس: الجولة الأخيرة قبل تنحية البيطار ؟
ـ لا ثقة بمصرف لبنان: هيئة مستقلّة لـ«إعادة هيكـلة المصارف»
صحيفة البناء
ـ عبد اللهيان: سنعود إلى مفاوضات فيينا قريباً جداً… ومساع أوروبية لتبادل الإفراج عن المعتقلين
ـ المقداد يؤكد مع لافروف أولوية الانسحاب الأميركي… ويفتتح مع الصفدي العلاقات العربية
ـ عون للأمم المتحدة لأولوية الترسيم والنازحين… وميقاتي لماكرون لتسريع مؤتمر المانحين
صحيفة الجمهورية
ـ ماكرون: الإصلاحات قبل المساعدات
ـ الدعم الفرنسي مستمر
ـ هل تُفتح البوابة السعودية لميقاتي؟
ـ إيران: محادثاتنا مع السعودية بناءة...
صحيفة اللواء
ـ المفاوضات مع الصندوق تتصدر لقاء الإليزيه وماكرون: لن أتخلى عن لبنان
ـ البنك الدولي لشراكة في إنقاذ قطاع الكهرباء.. وقوى الأمن لن تبلغ دياب والوزراء والنواب
ـ استشهاد فلسطيني خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة
ـ الأمم المتحدة: 350 ألف قتيل ضحايا النزاع في سوريا
صحيفة الديار
ـ لقاء ميقاتي ــ ماكرون انطلاقة جيدة وعون يدعو لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية
ـ ارباك حول النفط العراقي والعتمة الشاملة «قريبا»... البطاقة التمويلية مؤجلة