أسرار الصحف ليوم السبت 25 أيلول 2021

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البناء

ـ خفايا

قال مرجع حقوقي إنّ شخصية قضائية معنية بقضية حساسة قد تسرّعت تحت تأثير الشعبوية والسعي لكسب التعاطف لتسريب ونشر رسالة وصفتها بالتهديد ما جعلها طرفاً في خصومة تشكل أساساً في أيّ طلب للتنحّي يمكن أن تواجهه من أكثر من طرف معني بالتقاضي.

ـ كواليس

قالت مصادر أمنية انّ حملة مستمرة تشنّها مرجعية سياسية وطائفية على مرجعية أمنية بارزة تعود لعدم تجاوب المرجعية الأمنية مع وساطة تلقتها من المرجعية السياسية للتدخل في صلاحياتها طلباً لإخلاء مخالفين للقانون من غير اللبنانيين.

الجمهورية

ـ إعتبر قطب سياسي أن زيارته الى مسؤول غير لبناني ربما استفزت قطباً آخر في الطائفة ودفعته الى موقف منفرد حيال ملف دقيق.

ـ لم يعطِ تيار سياسي عدداً من الراغبين بخوض الإنتخابات النيابية المقبلة أجوبة على ترشيحهم.

ـ قالت شخصية كسروانية غير مرشحة للإنتخابات أن هناك زحمة مرشحين ومعظمهم «ما بيملّي العين».

اللواء

ـ همس

يرسم دبلوماسيون غربيون صورة رمادية للوضع المستجد في لبنان، من زاوية أن لا يكون التعافي فرصة لتجدّد الطبقة السياسية الحالية نفسها في الانتخابات..

ـ غمز

يُطلق حزب يميني ماكينته الانتخابية منذ الآن، من أجل تحقيق مكاسب في المجلس الجديد، كدليل على صحة خيار المعارضة..

ـ لغز

يجري البحث الجدّي بسقف لتداول سعر صرف الدولار، في ضوء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي..