رابطة نادي العهد عدلون اختتمت الانشطة الرياضية الصيفية

A + A -

إفتتحت "رابطة جمهور نادي العهد الرياضي" في عدلون، المهرجان الرياضي الإختتامي للأنشطة الرياضية الصيفية بدورة رياضية على ملعب عدلون - المحطة، في حضور رئيس "روابط نادي العهد في الزهراني" وممثلين عن القوى السياسية في البلدة ومخاتير ورؤساء الأندية وجمعيات وفعاليات إجتماعية وثقافية وحشد من المشجعين.



مباراة إلافتتاح جمعت "نادي الفتيان" - عدلون بـ "نادي الصرفند"، أنتهت لمصلحة الأخير بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3×3.



وفي الختام تم تقديم كأس المباراة إلى الفائز، كما وقدم رئيس "نادي الفتيان" قاسم صلوب درعا تكريمية إلى رئيس "روابط الزهراني" مهدي خازم، ورئيس "رابطة العهد" في عدلون حسين خازم.



وتستكمل الدورة يوم غدا السبت بمباراة بين "نادي عدلون الرياضي" و"نادي العهد" - صيدا، وتختتم فعاليات المهرجان الأحد بمباراة بين "نادي الشباب" - عدلون و"نادي جبشيت".