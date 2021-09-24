الوقود العراقي بشحنته الثانية يصل في ٢٧ الحالي

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تصل يوم ٢٧ أيلول الحالي إلى المياه اللبنانية سفينة يفترض ان تكون محملة بـ٣٠ ألف طن من الفيول اويل grade b وهي الشحنة الثانية الناجمة عن اتفاق النفط مع العراق، ولكن هذه الشحنة لن تؤدي إلى تحسن في وضع الكهرباء لأن هذه الحمولة لن يكون بالإمكان استخدامها سوى في معملي الجية والذوق الجديدين وقدرتهما القصوى لا تتجاوز الـ ١٨٠ ميغاواط ما يعني أنه لن يكون تحسن أبدا في ساعات التغذية، كما أنه سيكون من الصعب لا بل من المستحيل استخدام هذه الكميات في السفينتين التركيتين المتوقفتين عن الإنتاج حاليا بسبب فقدان الفيول أويل، فهذه الشحنة تصل قبل ٣ أيام فقط من انتهاء العقد مع الشركة التركية karpowership.