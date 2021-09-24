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جمعية المصارف توضح: لا خلافات او عناد بين الاعضاء بل تضامن وتكاتف لتمرير المرحلة

24
SEPTEMBER
2021
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ردّت جمعية المصارف على صحفية "الأخبار"، واوضحت في بيان التالي:

"دأبت جريدة "الأخبار" ومنذ بداية الأزمة على بث الأخبار الكاذبة وتحوير الأرقام والحقائق من دون أن تتحلّى بأدنى قيَم مهنة الصحافة وهي حق الرد، حيث تمنّعت عن نشر رد جمعية المصارف على المغالطات التي تطرحها كحقائق موثوقة وهي فعلياً محورة.

إن جمعية المصارف تنفي جملة وتفصيلاً المعلومات التي نشرتها جريدة الأخبار حول خلافات بين أعضاء الجمعية ربطتها بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

فجمعية المصارف ومنذ بدء الأزمة، تطالب بالاستعانة ببرنامج صندوق النقد الدولي، وهي عموماً عبّرت عن ذلك في بيانات عدة كانت قد أصدرتها وآخرها الموقف الذي صدر بعد اعتماد البيان الوزاري.

وتؤكد الجمعية ألا خلافات أو عناد بين الأعضاء بل تضامن وتكاتف لتمرير المرحلة الأصعب في تاريخ العمل المصرفي بما يخدم مصلحة لبنان واللبنانيين".

 

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