living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المدير العام المعاون لمنشآت طرابلس عرض لتداعيات التسرب النفطي في العبدة

24
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بناء على توجيهات وزير الطاقة والمياه د. وليد فياض
عقد المدير العام المعاون لمنشآت النفط في طرابلس هادي الحسامي، بعد ظهر اليوم، مؤتمرا صحافيا، شرح خلاله أسباب وتداعيات التسرب النفطي في منطقة العبدة.

وقال:" نعقد هذا المؤتمر الصحافي لإطلاعكم على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام عن التسربات النفطية المستمرة في منطقة العبدة. ومنذ بدء هذه التسربات، أرسلت منشآت النفط في طرابلس فرقها الفنية المختصة الى كل من مواقع التسرب وكما تم حفر المواقع وصولا الى خط النفط الخام الـ12 إنش، وإصلاحه وفق المعايير الفنية،
علما أن هذا الخط هو أول خط تم تمديده من العراق الى لبنان منذ حوالي تسعين سنة. وقد تم لاحقا تمديد انابيب الـ16 إنش والـ32 إنش، كما أنه وللحفاظ على جودة وفعالية هذه الخطوط، يجب أن تبقى ممتلئة بالمواد النفطية الخام دون العبث بمحتوياتها أو تفريغها حيث أن دخول الهواء او الماء الى داخل الأنبوب سيؤدي حتما الى اهترائه وتلفه".

أضاف:" وفي كل مرة كانت تتم معالجة التسرب ويتم سحب كميات المواد النفطية المتسربة ونقلها الى داخل خزانات المنشآت كنا نتفاجأ في اليوم التالي بحدوث تسرب آخر في موقع قريب على الخط مع خليط من المياه المضغوطة مع النفط الخام، مما يعني أن هناك أعمالا تخريبية وتعديات تجري، هدفها سحب وسرقة المواد النفطية الموجودة في الخط وذلك منذ بداية العام 2021. وقد طلبت المنشآت في هذا الاطار من البلديات والأجهزة الامنية التعاون لتحديد موقع هذه المضخة. كما قامت المنشآت بتقديم شكاوى لدى المخافر المختصة وعددها 15 شكوى يتابعها محامي المنشآت مع النيابات العامة ولا تزال هذه التعديات مستمرة منذ تاريخه".

وأشار إلى انه "تم الاتصال ايضا بمحافظ عكار المحامي عماد لبكي وبالأجهزة الأمنية وبالبلديات المعنية للتعاون مع المنشآت في اطار ايجاد الحلول السريعة والناجعة لوقف مسلسل هذه التعديات حفاظا على السلامة العامة وعلى البيئة نظرا لأهمية دور هذه الخطوط على كافة الاصعدة".

ولفت الى انه "بتوجيهات من معالي وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض والمديرة العامة للنفط المهندسة أورور الفغالي، تم تشكيل لجنة فنية من مستخدمي منشآت النفط في طرابلس وتضم اليها ممثلا عن وزارة البيئة وممثلا عن الأمن العام. تعمل هذه اللجنة على الكشف على حالة هذه الخطوط ووضع الاقتراحات المناسبة لإيجاد الحلول الناجعة والسريعة".

وختم :"إن تفريغ الخطوط من النفط الخام من خلال التعديات والسرقات هو ما أدى الى حدوث الهريان على هذه الخطوط وبالتالي الى حصول التسربات النفطية في منطقة العبدة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout