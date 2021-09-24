ميقاتي لماكرون: ستكون هذه الإجراءات حاسمة في إنعاش الاقتصاد في متابعة المفاوضات الواعدة مع صندوق النقد الدولي والبدء بانهاء الأزمة

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كلمة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي

المؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون/

السيد رئيس الجمهورية ،

سيداتي وسادتي،

كان لي الشرف والسرور بلقاء الرئيس ماكرون الى غداء عمل عرضنا خلاله العديد من القضايا ذات الأهمية الكبرى لبلدينا.

في الواقع ، كانت فرنسا ولا تزال الحليف الدائم والثابت للبنان.

في الفترة الأخيرة ، تعرض لبنان لسلسلة من الكوارث التي أغرقته في واحدة من أخطر الأزمات في تاريخه. في هذه المحنة ، حضرة الرئيس ، كنت دائما إلى جانبنا.

لقد كنت الى جانبنا في فترة انفجار مرفأ بيروت عندما قمت بزيارتنا وعبرت عن تضامنك مع معاناة الشعب اللبناني.

كما كنت الى جانبنا عندما تم تنظيم ثلاثة مؤتمرات دولية لمساعدة لبنان برعاية فرنسا.

وهذا الدعم له أهمية خاصة لأن فرنسا تمثل قلب المجتمع الدولي المكون من اشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم. وفي هذا المجال أود أن أعبر عن امتناني وامتنان الشعب اللبناني لكم.



خلال لقائنا ، أكدت للرئيس ماكرون عزمي على تنفيذ الإصلاحات الضرورية والاساسية في اسرع وقت ، بالتعاون مع حكومتي وبدعم من الرئيس ميشال عون والبرلمان ، لاستعادة الثقة وبث نفحة امل جديدة وتخفيف معاناة الشعب اللبناني.

ستكون هذه الإجراءات حاسمة في إنعاش الاقتصاد، في متابعة المفاوضات الواعدة مع صندوق النقد الدولي والبدء بانهاء الأزمة.وانني واثق أنه يمكننا الاعتماد على دعم فرنسا في هذه المفاوضات.

كذلك اكدت للرئيس ماكرون تصميم الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل ، والتي ستسمح بتجديد الحياة السياسية التي يتوق إليها الشعب اللبناني الذي يعاني على الصعد كافة.

قال الجنرال ديغول ذات يوم : "طالما أنني في موقع المسؤولية ، فلن أسمح بالحاق اي اذى بلبنان. "

حضرة الرئيس ، كل ما تقومون به هو جزء من استمرارية العمل بهذا الوعد وأنا على يقين أنك لن تسمح ، من صميم قلبك، بان يتعرض لبنان للاذى ، بل ستكون الى جانبه لاستعادة نموه وازدهاره ، ومن هدا المنطلق كانت زيارتي اليوم الى باريس.

أشكرك ، حضرة الرئيس على استقبالك والتزامك تجاه بلدي.

عاشت الصداقة الفرنسية اللبنانية!