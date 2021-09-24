انفراجات في أزمة البنزين.. وارتياح!

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أشار عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، إلى أن "ما يحدث اليوم من ارتياح، هو ما أعلنا عنه الأسبوع الماضي حيث قلنا إنه سنشهد ابتداءً من الثلاثاء تحسناً بسبب وصول بواخر الشركات والبدء بتسليم مخزونها".



وخلال حديث تلفزيوني، لفت البراكس إلى أنه "اليوم وغداً وكل يوم سنجد تحسناً أكثر مما سبقه"، موضحاً أن "مصرف لينان يجب أن يرى ما هي الآليات التي يجب أن يعتمدها للتخلص من الطوابير، وهذا الأمر يتمثل بتأمين كميات دولارات كافية وإعطاؤها للشركات في الوقت عينه".



وشدد على أنه "حتى نهاية الشهر الحالي، نحن في هذا الارتياح". وأوضح أنه "من المفترض أن يُعدل وزير الطاقة أسعار المحروقات في آخر مرحلة الاربعاء المقبل، لأن هناك فرق 2000 ليرة لبنانية بين سعر السوق والمنصة. وهذا سيتم تعديله كل أسبوع إذا استمرينا على الآلية عينها المعتمدة من مصرف لبنان، وفقا لتقلبات سعر برميل النفط وسعر صرف الدولار، والأرجح أن يستمر المصرف بذلك، لأن هذا يضمن له ضبط سعر صرف الدولار بدلاً من تحرير سعره".