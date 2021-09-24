عن مقتل الشابة تاتيانا.. معلومات جديدة مهمّة!

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أفادت معلومات أمنية لـ"الجديد" عن توافر معلومات أول من أمس عن تواجد قاتل الشابة تاتيانا واكيم المطلوب فؤاد الصياح في حي "الربعة" لدى المطلوبين "غ. ز." و"ع. ع." والذين وبعد التقصي تبينا انهما يعملان في الربعة، وهو مكان لبيع المخدرات، العائدة للمطلوب "ع. م. ز." والملقب بـ"أبو سلة" والمطلوب بمذكرات توقيف عدة بجرم تجارة المخدرات.



ويوم أمس دهمت دورية من الجيش منزلين عائدين للمدعو "ع. م. ز". في "الربعة" المذكورة، ولم يتم العثور على المطلوب الصياح وبعد بالتقصي والمتابعة تبين أن الأخير غادر الى منزل المطلوب "و. د. ص." والذي قام بنقله الى الحدود اللبنانية - السورية.