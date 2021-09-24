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تفاصيل اللقاء بين الرئيس عون والراعي

24
SEPTEMBER
2021
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أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في تصريح له من قصر بعبدا، الى أنه "تحدث مع رئيس الجمهورية في الأمور المعيشية للمواطنين وتبادلنا الهموم، ولكن طالما لدينا حكومة بأشخاص ممتازين فلا خوف على لبنان"، معتبرا أن "الحكومة تعطي بصيص أمل للبنانيين في ظل المعاناة".


وتمنى الراعي على السياسيين عدم التدخل في شؤون الحكومة، مؤكدا أن "فصل السلطات أساسي كما أن فصل الدين عن الدولة أمرٌ هام جداً".


ولفت الراعي الى أن "على رجال الدين عدم التدخل في الدولة ولا في التعيينات ونحلم بأن نصل إلى دولة تفرض هيبتها وتفرض الأمن وتحمي المواطنين"، معتبرًا أن "دخول صهاريح المازوت تحت سلطة الجيش السوري وحزب الله يعتبر انتقاص من السيادة اللبنانية".


من جهة اخرى، دعا البطريرك الراعي وسائل الاعلام الى نشر الإيجابية وعدم التركيز فقط على السلبيات.

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