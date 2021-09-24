بعد توقيفهم بتهمة سرقة كابلات كهربائية.. هذا ما تبيّن!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"نتيجة عمليات الرصد والتعقب، أوقفت دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي، في بلدة غريفة – الشوف، /4/ أشخاص للاشتباه بهم بسرقة كابلات كهربائية، وهم كلٌّ من:

ع. م. (من مواليد عام 1997، لبناني)

ح. م. (من مواليد عام 1979، لبنانية)

ج. خ. (من مواليد عام 1986، لبناني)

ش. م. (من مواليد عام 1969، لبناني)

ضُبط بحوزة (ش. م.) /3/ غ. كوكايين، وورقة نقديّة من فئة /100/ ألف ليرة لبنانية مزيّفة، وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب /3/ مذكّرات عدلية بجرائم مخدّرات.

كذلك تبيّن أن (ع. م.) مطلوب للقضاء بموجب مذكرتي توقيف بجرم نشل.

بالتحقيق معهم من قِبَل فصيلة بعقلين، أنكروا علاقتهم بقضية السرقة، واعترفوا بتعاطي المخدّرات.

أودعوا القطعات المعنية، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".