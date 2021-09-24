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اليكم آلية تطبيق البطاقة التمويلية

24
SEPTEMBER
2021
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تعقيباً على ما ورد في «الجمهورية» امس، حول البطاقة التمويلية، يهمّ مكتب وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار ايضاح ما يأتي:
 
«انّ القانون 230 في مادته الخامسة ينص على آلية تطبيقية لهذه البطاقة، تنجزها لجنة وزارية تتولّى صياغة المعايير وتتوافق مع الجهات المانحة. ولكن لم يتمّ التوقيع على هذه الآلية في الحكومة السابقة لكي تصبح نافذة. وما فعلناه في الايام الاولى من عملنا بعد نيل الحكومة الثقة، هو بالضبط ما نص عليه القانون.
 
فقد اعادت اللجنة المعنية قراءة المسودة التي تلقتها من الحكومة السابقة وأحالتها الى مجلس الشورى لدراستها وإبداء الملاحظات عليها بما يتلاءم ومقتضيات القانون، قبل توقيعها لتصبح نافذة. وفي الحقيقة، الآلية تحتاج الى الدرس المتأني وفق مقتضيات القانون ليأتي اطلاقها صائباً وجدّياً ولمصلحة المواطن.
 
إننا إذ نقدّر لكم متابعتكم لهذا الملف الوطني الحساس، نتمنى على حضراتكم التكرّم ونشر هذه الإيضاحات في جريدتكم الغراء ليكون الرأي العام على بينة مما نقوم به، ولكم جزيل الشكر».
 
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