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بري: 3 أشهر أمام الحكومة

24
SEPTEMBER
2021
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يثق الرئيس نبيه بري بحماسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للعمل والإنجاز السريع، ويُثني على اصراره على ان يتصدّى لمهمّته الصعبة.

ويعتبر ان باب الإنجازات السريعة ليس مقفلا، بل هو مفتوح على مصراعية وليس ما يبرّر التأخر في ذلك تحت أي سبب او عنوان.

يقول بري في حديث لصحيفة "الجمهورية" ان ميقاتي متحمس، ويجب الّا نغفل أنّ للرجل مروحة اتصالات خارجيّة قويّة ومهمّة يمكن استثمارها، والبناء عليها، لما يحقّق مصلحة لبنان ونأمل ان يتحقّق خير من زيارته إلى باريس إنما لا أريد أن استبق الأمور، بل فلننتظر إن كان الفول سيصير في المكيول".

والمهم في رأي برّي "ان يرى الناس نتائج سريعة على الارض، والحكومة وعدت بذلك، وليس امامها خيار سوى أن تنجح في ذلك".

ويقول "لأن الوقت صار ضاغطاً، فأنا أرى أنّ امام الحكومة ثلاثة أشهر فقط، لتقدّم خلالها إنجازات، يعني إلى آخر السنة، لأن الفترة التي ستلي ذلك، سيدخل لبنان فيها مرحلة التحضير للانتخابات النيابية، وان تتناول الحكومة مجموعة الملفات الاساسية والحيوية والتي تستطيع من خلالها ان تعطي اشارة اطمئنان للبنانيين."

واما في الجانب المتعلق بالتحقيق الذي يجريه المحقق العدلي طارق البيطار، وما يواكبه من ادعاءات وتوقيفات والتباسات، فيقول بري "هذا المسار المعتمد لا يؤدي إلى تحقيق العدالة."

ويضيف "موقفي لن يتبدل ولن يتغير بأنني لن اسمح بتجاوز مجلس النواب والمسّ بصلاحياته، وانا اقول انني لن اتخلى عن صلاحيات المجلس النيابي مهما كلف الامر وتحت اي ظرف كان هذا ما يجب ان يكون معلوما من الجميع."

وفي موضوع ترسيم الحدود، يؤكّد بري " أديتُ دوري وقسطي وقمت بواجبي وحددت الإطار، وابلغت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بأن يقررا في شأن هذا الأمر ما يريانه مناسباً".

الجمهورية
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