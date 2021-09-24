living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الجمعة 24 أيلول 2021

24
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء

كواليس

قالت مصادر أممية انّ حجم الإنجاز العسكري الذي حققه أنصار الله في جبهة مأرب خلال اليومين الماضيين يشكل تحوّلاً كبيراً في مسار المعارك الدائرة منذ شهور حول المنطقة التي يعتبر الجميع انّ الحسم فيها يرسم مستقبل اليمن، وتوقعت المصادر حركة سياسية نشطة لهذا السبب.

خفايا
توقع مصدر مالي ان يشهد اليوم وغداً عودة الانخفاض في سعر صرف الدولار بعد انتهاء اجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والإعلان عن مؤتمر لدعم لبنان مالياً مطلع الشهر المقبل وخطة لجمع ثلاثة مليارات دولار لمشاريع النهوض الاقتصادي.

اللواء

همس

قال دبلوماسي لبناني أن ليس بمقدور البلد قبول نفوذ لدولة إقليمية، تتخطى قدراته وتوازناته الحالية..

غمز

تواجه أحزاب علمانية أزمة مع اقتراب مواعيد الانتخابات النيابية، نظراً لغياب الخطط والتحالفات..

لغز

تبين أن بعض المؤسسات الرسمية والخاصة، تستفيد من «النفط الهبة» بشكل متوازٍ، وغير معلن!

 

الجمهورية

إستنفد أحد القياديين الحزبيين تجاربه للتوصل الى تسوية بين أهل البيت الحزبي الواحد دون جدوى.

سجل بعض المتابعين السياسيين ملاحظات على أداء أحد الوزراء وارتباكه لدى أول استحقاق وطريقة توقيت إعلان رفع الدعم عن مادة حيوية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout