أسرار الصحف ليوم الجمعة 24 أيلول 2021

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البناء

كواليس

قالت مصادر أممية انّ حجم الإنجاز العسكري الذي حققه أنصار الله في جبهة مأرب خلال اليومين الماضيين يشكل تحوّلاً كبيراً في مسار المعارك الدائرة منذ شهور حول المنطقة التي يعتبر الجميع انّ الحسم فيها يرسم مستقبل اليمن، وتوقعت المصادر حركة سياسية نشطة لهذا السبب.

خفايا

توقع مصدر مالي ان يشهد اليوم وغداً عودة الانخفاض في سعر صرف الدولار بعد انتهاء اجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والإعلان عن مؤتمر لدعم لبنان مالياً مطلع الشهر المقبل وخطة لجمع ثلاثة مليارات دولار لمشاريع النهوض الاقتصادي.

اللواء

همس

قال دبلوماسي لبناني أن ليس بمقدور البلد قبول نفوذ لدولة إقليمية، تتخطى قدراته وتوازناته الحالية..

غمز

تواجه أحزاب علمانية أزمة مع اقتراب مواعيد الانتخابات النيابية، نظراً لغياب الخطط والتحالفات..

لغز

تبين أن بعض المؤسسات الرسمية والخاصة، تستفيد من «النفط الهبة» بشكل متوازٍ، وغير معلن!

الجمهورية

إستنفد أحد القياديين الحزبيين تجاربه للتوصل الى تسوية بين أهل البيت الحزبي الواحد دون جدوى.



سجل بعض المتابعين السياسيين ملاحظات على أداء أحد الوزراء وارتباكه لدى أول استحقاق وطريقة توقيت إعلان رفع الدعم عن مادة حيوية.