عناوين الصحف ليوم الجمعة 24 أيلول 2021

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الأخبار

الجيش يعيد التحقيقات في «نيترات البقاع»: فحص جديد لمطابقتها مع عيّنات المرفأ

«أونروا» تبتزّ اللاجئين: الغذاء مقابل نبذ المقاومة

‫هرطقة قانونية تُفاقم الفوضى في «الحريري الحكومي»

‫هل يعدل لبنان رؤيته للترسيم البحري؟

البناء

تفاؤل إيراني ـ سعودي بمستقبل العلاقات… والملك سلمان يأمل بنتائج ملموسة للمحادثات

المقداد وحسين لعودة سورية العربية… وأنصار الله يتقدّمون في مأرب وشبوة

ميقاتي وماكرون نحو مؤتمر للمانحين و3 مليارات دولار… والترسيم على الطاولة

اللواء

دعم الصندوق بين ماكرون وميقاتي.. وعون يطالب بـ«حق التفاوض»!

دعوتان من الكويت وقطر لرئيس الحكومة.. وتضامن لبناني واسع مع المملكة في «اليوم الوطني»

الديار

الوفد العسكري يضغط على عون لتوقيع المرسوم وشيا تحذر: الثروة مهددة !

ميقاتي يستكشف اليوم حدود الدور الفرنسي «الانقاذي»... والعتمة على «الابواب»

تحقيقات جريمة المرفأ الى «المجهول»... و«اسرائيل» تتحدث عن «خديعة» نصرالله

الجمهورية

لقاء باريس أوكسيجين أم مساعدات؟

أزمة البنزين على حالها

لا معجزات في باريس اليوم... ولبنان على خط الــترسيم لتعديل المرسوم

نداء الوطن

"دفتر ضوابط وشروط" في الإليزيه اليوم... وعبد اللهيان إلى لبنان

"خطة التعافي" مستعصية بفعل "الميليشيات وغياب الاستثمارات"