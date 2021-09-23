بعد نفاذ المحروقات واضطراره للمشي.. مدير مدرسة في بعلبك قضى بنوبة قلبية خلال إنجازه معاملات لتلامذة مدرسته

A + A -

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن مدير "ليسيه رأس بعلبك" ميشال م. ، قضى جراء إصابته بنوبة قلبية خلال تواجده في المنطقة التربوية في بعلبك، لإنجاز معاملات لتلامذة مدرسته، بسبب الإرهاق الذي أصابه نتيجة اضطراره إلى المشي لمسافة تزيد عن كيلومترين في شمس الظهيرة الحارقة، بعد نفاد المحروقات عند مفرق عدوس من خزان "الفان" الذي استقله، بعد عجز السائق عن تأمين البنزين لسيارته الخاصة.

ولم تجد نفعا الإسعافات الأولية التي أجراها له موظفو المنطقة التربوية، قبل وصول سيارة الصليب الأحمر التي أقلته إلى إحدى مستشفيات بعلبك، ولكنه ما لبث أن فارق الحياة.