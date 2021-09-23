ابي رميا زار وزير الطاقة وعرضا شؤون الكهرباء والغاز والبنزين وسد جنة

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زار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا وزير الطاقة الدكتور وليد فياض في مكتبه في الوزارة.

بعد التهنئة، اطلع ابي رميا على خطة الكهرباء التي وضعها فياض على المدى القريب والبعيد، شارحا الوسائل التي ستعتمد لتأمين الفيول لتشغيل معامل انتاج الكهرباء من اجل زيادة ساعات التغذية في القريب العاجل.

وشدد ابي رميا على "اهمية تأمين مادة البنزين سريعا من اجل تخفيف عن المواطن عبء الوقوف في الطوابير على المحطات".

من ناحية اخرى، شرح أبي رميا "اهمية استكمال سد جنة لما له فائدة حيوية للمواطنين في قضاء جبيل الذي يتطلب مجهود اضافي في ظل هذه الظروف الاقتصادية المالية الصعبة".

وفي النهاية، وضع الوزير فياض النائب ابي رميا في اجواء اتصالاته مع المعنيين لجهة عملية استخراج الغاز من المياه اللبنانية، والتمني ب"ضرورة الالتزام بالروزنامة الموضوعة سابقا".