"متحدون" : الملاحقة مستمرة.. إخبار أمام القاضية عون!

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نشرت جمعية " متحدون " بياناً جاء فيه :" الملاحقة مستمرة.. إخبار أمام القاضية عون ومناشدة القاضية هيلانه اسكندر للتدخل ومصادرة أموال مكتف وشركته

تقدم محامو تحالف متحدون اليوم في ٢٣ أيلول ٢٠٢١ بإخبار أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بوجه شركة مكتف للتحويلات المالية ومالكها ميشال مكتف وكل من يظهره التحقيق بجرم تبييض الأموال، وذلك بهدف متابعة الملف والتأكيد على ضرورة استكمال الإجراءات الرادعة.

ويأتي هذا الإخبار ليؤكد على مضي جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون بمعركتهما بوجه الفساد سيما ملف مكتف مع كل ما رافقه من أخذ ورد حول الداتا ومحتوياتها، والتي ثبت بعد التحقيقات التي قامت بها المدعي العام الاستئنافي في جبل القاضية غادة عون أنها دسمة وتستحق كل الجهد الذي بذله أصحاب الحقوق من المودعين المدعين ووكلائهم وتمسكهم بالوصول إلى الخواتيم المرجوة بعيداً عن أي تسييس مهما كان نوعه، وبموازاة تلكؤ قاضي التحقيق الأول نقولا منصور عن القيام بواجباته في هذا السياق.

كما ناشد المدعون، أصحاب الحقوق، رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانه اسكندر أن تبادر إلى التدخل ومصادرة الأموال لمصلحة خزينة الدولة وفق المادة ١٤ من قانون تبييض الأموال ومواد أخرى، وعلى رأسهم مكتف وأنطوان صحناوي وقد فاق حجم تبييض الأموال في ملفهما ٥ مليارات دولار كما بات ثابتاً في تقارير الخبراء.

ويشدد محامو متحدون وموكليهم في صرخة المودعين على المضيّ حتى النهاية في هذه المعركة تأكيداً على حقوقهم في هذا الملف وبغية تمثيل مودعيهم على الأراضي اللبنانية خير تمثيل، وأضافا أن هذه الخطوة هي جزء من المتابعة وستليها دعاوى وطلبات تنفيذ قرارات الحجز ومنع السفر وغيرها حتى محاسبة كل المتورطين مهما كلف الأمر. "