living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقابة مستخدمي الضمان: توقف العمل في مركز الصندوق على طريق المطار اعتبارا من الغد

23
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 اعلن رئيس نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن حوماني، في بيان، "توقف العمل في مركز الضمان - طريق المطار اعتبارا من صياح يوم غد الجمعة لغاية اليوم الذي يسمح فيه لمستخدمي المكتب بدخول مركز عملهم"، مناشدا "الاجهزة الامنية ازالة المخالفات من امام المركز بسبب ما تشهده الطريق للوصول الى محطة الايتام".

وقال حوماني :" بعد فشل المساعي المستمرة منذ أشهر عدة لفتح مداخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مكتب طريق المطار، وبسبب اصرار محطة الايتام على تلبية زبائنها نهارا ورفضها للحل الليلي، وهي تعلم وترى الذل والضرر الذي لحق ويلحق يوميا بالمواطنين، لا سيما اصحاب العمل والمضمونين الذين يتعاملون مع مركز طريق المطار، وبسبب مجاراة السلطات المحلية والامنية للمحطة المذكورة والاقفال التام على مكتب طريق المطار ومستخدميه، وبالتالي تعطيل مصالح ما يزيد عن مئة واربعين الف مضمون ومستفيد من هذا المركز".

وكرر مناشدته "الاجهزة الامنية والسلطات المحلية ازالة المخالفات القانونية من امام مركز طريق المطار"، ويعتذر من "المضمونين واصحاب العمل، عن توقف العمل في هذا المركز اعتبارا من صباح يوم الجمعة الواقع في 24/9/2021 لغاية اليوم الذي يسمح فيه لمستخدمي مكتب طريق المطار بدخول مركز عملهم".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout