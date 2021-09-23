living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النائب علي درويش للـtayyar.org: ما من مشكلة أبداً بين ميقاتي والسعودية وقد تكون زيارتها قريبة

23
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

النائب علي درويش للـtayyar.org: ما من مشكلة أبداً بين ميقاتي والسعودية وقد تكون زيارتها قريبة، أما الزيارة الفرنسية فستفتح باب المساعدات للبنان


 "لأن فرنسا هي التي بدأت بالمبادرة المتعلقة بتشكيل الحكومة" هكذا يجيب عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش الـtayyar.org لدى سؤاله عن السبب الذي يكمن وراء أن تكون باريس المحطة الأولى لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في زياراته الخارجية بدلاً من أن تكون الرياض كما جرت العادة لدى رؤساء الحكومات، ويضيف درويش عبر موقعنا:"من الطبيعي أن يكون هناك استكمال للدور الفرنسي من خلال رافعة للحكومة، ويجب الا ننسى أنه تتم تتويج المبادرة الفرنسية بموضوع التشكيل علماً أن لفرنسا صفة كدولة عظمى ولديها محطات اقتصادية مهمّة إضافة الى أنها بوابة الاتحاد الاوروبي ولديها "مَونة" على الكثير من الصناديق بما فيها صندوق النقد الدولي.


اذاً هل ستفتح هذه الزيارة باب المساعدات للبنان؟ نسأل النائب درويش فيجيب، أنه من المتوقع أن تكون هناك مساعدات ملموسة، "والمعوق الأساس الذي حال دون استكمال المؤتمر الفرنسي في 4 آب هو عدم وجود حكومة، أمّا حالياً فالأمر اختلف وهناك حكومة لديها صلاحيات ومن المحتمل أن يكون هناك مؤتمر ثان يستكمل مؤتمر الرابع من آب".


وأشار درويش عبر موقعنا الى أن هناك مجموعة مواضيع على مائدة الغداء بين الرئيس الفرنسي والرئيس ميقاتي فمن الموضوع الاقتصادي الى الموضوع المالي فالموضوع الاجتماعي وحتى الصراعات بالشرق الاوسط ستحضر، لان لبنان بلد غير منفصل عن المنطقة التي تعيش صراعات حيث هناك ارتفاع لمنسوب التسويات التي قد يكون لبنان جزءاً منها".


وردّاً على سؤال حول ما اذا كان هناك مشكلة مع المملكة العربية السعودية أكد درويش أن استقرار لبنان في غاية الأهمية لاستقرار المنطقة وللجميع مصلحة في هذا الأمر، والسعودية دولة شقيقة وصديقة وكانت لها أياد بيضاء في أكثر من مرحلة بالنسبة الى لبنان، وما من مشكلة أبداً مع الرئيس ميقاتي ومن المحتمل أن تكون زيارة الرياض على جدول زياراته الخارجية بعد عودته من باريس.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout