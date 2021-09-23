مولوي التقى سفير بريطانيا وابرق الى السفير السعودي مهنئاً بالعيد الوطني

A + A -

عرض وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي مع سفير بريطانيا في لبنان ايان كولارد، للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحث مولوي مع النائب سامي فتفت للاوضاع العامة على الساحة الداخلية.

كما التقى أمين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية الدكتور رمزي سلامة، وتم البحث في واقع السلامة المرورية. وطلب الوزير مولوي التحضير لعقد جلسة للجنة الوطنية للسلامة المرورية.

وكان قد أبرق مولوي الى نظيره السعودي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، والى الوزير المفوض السفير وليد بن عبد الله بخاري مهنئنا بالعيد الوطني السعودي.