على ماذا استندت اتهامية بيروت لاتخاذ قرار تخلية سبيل نقيب الصيادلة السابق ربيع حسونة؟

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صادقت الهيئة الاتهامية في بيروت المؤلفة من القضاة الرئيس ماهر شعيتو والمستشارين جوزيف بو سليمان وبلال عدنان بالاتفاق، على القرار المستأنف المنتهي إلى تخلية سبيل نقيب الصيادلة السابق ربيع محمد حسونة لقاء كفالة مالية مقدارها مئة مليون ليرة لبنانية ومنعه من السفر لمدة شهر.

وورد في متن القرار الآتي: "لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على الإستئناف المقدم من النيابة العامة المالية بتاريخ 16/9/2021 طعنا وبالقرار الصادر في التاريخ عينه عن قاضي التحقيق في بيروت والقاضي بتخلية سبيل المدعى عليه ربيع حسونة، لقاء كفالة مالية قيمتها مئة مليون ليرة لبنانية، ومنعه من السفر لمدة شهر، والذي تطلب بموجبه قبول الإستئناف شكلا وأساسا وفسخ القرار المستأنف وإصدار القرار برد طلب تخلية سبيله، وعلى ما ورد في أقوال المدعى عليه في استجوابه الثاني الحاصل بتاريخ 16/9/2021 أمام قاضي التحقيق، وعلى الإفادة المبرزة في الجلسة المذكورة والصادرة بالتاريخ عينه عن نقابة الصيادلة في لبنان والتي تثبت أن دواء zoledornic acid Fresenius kabi 4mg/5mg concentrate، هو بعكس ما ورد في استئناف النيابة العامة المالية، دواء صيدلاني يتعلق بمعالجة ترقق العظام وزيادة نسبة الكالسيوم في الدم، وليس علاجا كيميائيا لمعالجة السرطان، ويتم استعماله في المستشفيات فقط لهذه الحالات المعينة لدى المرضى. كما أنه لدى الاطلاع على تقرير الخبيرة الصيدلانية المكلفة من قبل هذه الهيئة غيدا نظمي الحاج والذي خلصت فيه، بعد إجرائها مقارنات مع عدد من الصيدليات المشابهة في وضعها لصيدلية عين المريسة موضوع الدعوى، المثبتة في تقرير الخبيرة المذكورة، وبالنظر لماهية الأفعال المرتكبة، ومدة التوقيف، ترى الهيئة بما لها من سلطة في التقدير أن القرار المستأنف واقع في موقعه القانوني السليم ويقتضي تصديقه".